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В Калуге срочно ищут кровь для двух детей

Дмитрий Ивьев , Фото: "Я донор Калуга!".
Опубликовано: 22.09.2021 11:44 0 1334
В Калуге срочно ищут кровь для двух детей

В Калуге срочно ищут кровь двух разных групп для детей, находящихся на лечении в отделение детской гематологии. Об этом сообщили волонтеры в группе «Я донор Калуга!» в социальной сети «ВКонтакте».

Для Михаила Савина нужна тромбомасса крови второй положительной группы, для Варвары Дубовой – первая положительная кровь.

Доноры могут обращаться на станцию переливания крови на улице Максима Горького, 71. Она работает по будням до 13:00.

Ранее, напомним, мы сообщали, что калужан просят сдать кровь третьей положительной группы для 13-летней школьницы.

Дмитрий Ивьев , Фото: "Я донор Калуга!".
Опубликовано: 22.09.2021 11:44 0 1334
Тэги: общество
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