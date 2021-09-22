В Калуге срочно ищут кровь для двух детей

В Калуге срочно ищут кровь двух разных групп для детей, находящихся на лечении в отделение детской гематологии. Об этом сообщили волонтеры в группе «Я донор Калуга!» в социальной сети «ВКонтакте».

Для Михаила Савина нужна тромбомасса крови второй положительной группы, для Варвары Дубовой – первая положительная кровь.

Доноры могут обращаться на станцию переливания крови на улице Максима Горького, 71. Она работает по будням до 13:00.

Ранее, напомним, мы сообщали, что калужан просят сдать кровь третьей положительной группы для 13-летней школьницы.