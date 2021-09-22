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В Калуге прокуратура через суд потребовала от горуправы построить инфраструктуру в деревнях для многодетных

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.09.2021 14:37 6 836
В Калуге прокуратура через суд потребовала от горуправы построить инфраструктуру в деревнях для многодетных

В Калуге районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, которая потребовала защитить права многодетных семей, которым ранее выдали участки без инфраструктуры в деревнях Лихун, Груздово, Большая Каменка и Починки. В среду, 22 сентября, об этом сообщила нам старший помощник прокурора области Искрина Басулина.

- Установлено, что с 2014 года городской управой города Калуги многодетным семьям, имеющим трех и более детей, предоставлено более 1 300 земельных участков для жилищного строительства в деревнях Лихун, Груздово, Большая Каменка, Починки, которые ни в момент предоставления, ни в дальнейшем транспортной инфраструктурой, водоснабжением и электричеством обеспечены не были, - заявили в прокуратуре.

В судебном иске от администрации областного центра потребовали обеспечить земельные участки необходимой инфраструктурой.

Решение суда, впрочем, в законную силу пока не вступило. Прокуратура пообещала контролировать ситуацию.

Напомним, ранее калужане, которые проживают в этих деревнях, не раз жаловались на отсутствие дорог.

На прошлой неделе городской голова Дмитрий Денисов сообщил, что для подсыпки дорог к участкам многодетных семей будут использоваться материалы со строительства Северного обхода.

В апреле 2021 года губернатор Владислав Шапша рассказывал, что на нормальные дороги в Лихуне необходимо 1,2 миллиарда рублей. Таких денег у города и области нет.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.09.2021 14:37 6 836
Тэги: благоустройство
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