Как захлебываются в грязи многодетные семьи в Калуге

В деревни Лихуны счастливые обладатели земельных участков и домов улучшают свою физическую подготовку. Видимо, многодетные семьи в очередной раз готовятся к сдачам норм ГТО. После путешествий по беспросветной глине золотые знаки они точно получат.

Как мы уже не раз рассказывали, в 2014 году в нашем регионе стали активно выдавать земельные участки для многодетных семей. И сотни многодетных семей связали свои судьбы с деревнями Лихуны, Большая Каменка, Починки и Груздево, что находятся в 15 километрах от центра Калуги.

С тех пор многодетные семьи мучаются. Коммуникаций нет. Но, наверное, главное, от чего страдают местные жители, - отсутствие дороги.

В эту снежную зиму спасали своих детей, как могли Скорая помощь к ним просто не ехала.

Теперь же весна отвоевала о зимы направление в Лихунах, которое должно было стать дорогой. Машины, даже полноприводные, проехать здесь не могут. Радостно только местным трактористам. Работы у них в эти апрельские дни много. Только вот многодетным семьям в Лихунах не до смеха. Скорая помощь все также не доедет до их домов. Другие службы даже слушать не хотят об этом богом забытом месте.

Вот и остается доведенным до безнадеги людям писать комментарии в социальных сетях губернатору Владиславу Шапше.

- Многие родители, даже не могут доставить детей до школы, и они вынуждены пропускать уроки. Сегодня к нам домой пыталась проехать газовая служба. Две машины буквально утонули в грязи, и моему супругу пришлось вызывать трактор за свои деньги, чтобы вытащить свою машину и машину газовой службы, - пишет в социальных сетях Клавдия Шитикова. - Как Вы считаете, в таких условиях я могу вызвать врача на дом? Или скорую помощь? Мы что, не имеем право на медицинское обслуживание как все люди в нашей стране? Я беременна, жду четвертого ребенка, как мне добраться просто в таком состоянии до своего дома? Мне не надо писать про сроки, проекты, бюджет, технологии... Ответьте прямо, как жить СЕЙЧАС? Как завтра ехать на работу, школу и т.д.? Как выживать именно сейчас?

Состояние дороги в Лихунах.

На этот крик, иначе не назвать, работники городской управы вполне буднично ответили сухим комментарием-отпиской: «Дороги в зоне застройки многодетных семей имеют грунтовое основание. После наступления благоприятных погодных условий они будут прогрейдированы и приведены в проезжее состояние».

Что мешает выйти из кабинетов и решить проблему прямо здесь и сейчас, непонятно. Ведь для этого не нужны законы, акты и прочие бумаги. Необходима воля помочь людям.

А о том, что зимой бывает снег, а весной – грязь, знает, наверное, любой школьник. Жители Лихунов тоже понимали еще осенью 2020 года, что утопнут в глине в марте-апреле. Поэтому и обратились в городскую управу. И заместитель начальника управления горхозяйства Дмитрий Иванов даже выдал бумагу, где жителям Лихунов обещали 200 кубов асфальтобетонной крошки. И в апреле 2021 года многодетные семье не будут захлебываться в грязи. Но бумага есть, обещание дано, а крошки нет.

Поэтому школьники сидят дома во время весенней распутицы. Старшеклассникам приходится, облачившись в резиновые сапоги, идти в поселок Молодежный, где находится ближайшая школа.

- В последний раз, когда мы ходили в школу, старший 16-летний сын тащил младшего на плечах. В резиновых сапогах, по колено в грязи. Сейчас сын заболел, - рассказывает многодетная мать из Лихунов Мария. – Уже и писать чиновникам надоело. Сколько этих отписок у нас. Никто ничего делать не хочет.

Помимо отписки аккаунта городской управы на странице Владислава Шапши, проблемами жителей Лихунов так никто и не заинтересовался. Губернатора приглашают на утреннюю пробежку с многодетными семьями по непролазной глине. Главное, чтобы до этого никаких несчастных случаев в Лихунах не случилось. Ведь скорая помощь туда точно не проедет.