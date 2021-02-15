€ 80.12 0.42
Лихуны в снежном плену: ребенку с сорокоградусной температурой не могут вызвать помощь
Занесенная снегом дорога.
Многострадальная жители деревни Лихуны вновь вынуждены справляться с бедами своими силами. Снегопад, который обрушился на Калугу, засыпал все вокруг. Но где-то городские власти все же обеспечили уборку. А вот до Лихунов опять руки не дошли.
- А там, где это реально нужно, не хотите почистить? Многодетные семьи кинули просто выживать в занесенном поле! У нас в поселке ребенок лежит с температурой 40, родители не могут даже через МЧС помощь вызвать. Как? Как так можно относиться к живым людям и маленьким детям? Как выбраться на работу, школу, аптеку? Как жить-то вообще? – буквально кричала многодетная мать Клавдия Шитикова в комментариях к посту губернатора Владислава Шапши вечером 14 февраля.
День всех влюбленных в Лихунах получился нерадостным. В одной из семей заболел ребенок. Температура под 40, жители вызывали даже МЧС. По их словам, службы так и не перезвонили, никак на звонки не отреагировали.
- Вчера соседи ребенку не могли вызвать скорую. Мать не могла добраться до аптеки. Шла по бедро в снегу ко мне за лекарством, - рассказывает жительница деревни Лихун Мария Егоренко.
Женщина до соседей все-таки дошла. Лекарства ребенок получил, ему немного лучше.
И таких историй у многодетных калужских семей за минувшие выходные скопилось немало.
- Один из жильцов в буквальном смысле вытаскивал бабушку из снега. Она просто уже не в силах была выбраться, - продолжают рассказ калужане.
По словам жителей деревни, в воскресенье, 14 февраля, грейдер к ним все-таки приезжал. Правда, почистил он клочок снежного поля и уехал в 15:00.
- Видимо, рабочий день завершился у него. Я все воскресенье писала во все инстанции, какие только нашла. Ответы просто поражали. Говорили, что уточнят информацию и в понедельник утром нам что-то сообщат. А в понедельник утром как людям на работу идти? Как в школу и детский сад добраться детям? Они просто издеваются над нами, - говорит Клавдия Шитикова. – Обещали, что в понедельник в 9 утра снова приедет грейдер.
Городская управа вечером 14 февраля ответила жителям Лихунов в социальных сетях: «По информации нашего представителя Ольговских сельских территорий, сегодня грейдер проводил уборку в д.Лихун. К сожалению, прочистить сразу все участки не удалось из-за большого объёма снега. Завтра утром подрядчик продолжит работу, сделает все возможное, чтобы как можно оперативнее закончить расчистку. Работы будут продолжены 15 февраля с 9:00».
Как говорят жители многострадальной деревни, в понедельник, 15 февраля, многие из них не пошли на работу. Дети остались дома.
Утром грейдер, действительно, приехал в Лихуны. Но не в обещанные 9, а в 10 часов.
- Спасибо за реагирование, в 10:00 дорога от моего дома была прочищена. Заняло это полчаса. Почему вчера с 15:00 нельзя было за весь вечер прочистить дорогу, зная, что живут люди и не могут выбраться? – спрашивает в социальных сетях калужанка Мария Егоренко. Пока этот вопрос остается без ответа городской управы.
Во вторник, 16 февраля, с многодетными семьями должен встретиться прокурор Калужской области Константин Жиляков.
Тем временем
На нескольких улицах Калуги образовались пробки 15 февраля. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!