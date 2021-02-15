Лихуны в снежном плену: ребенку с сорокоградусной температурой не могут вызвать помощь

Занесенная снегом дорога.

Многострадальная жители деревни Лихуны вновь вынуждены справляться с бедами своими силами. Снегопад, который обрушился на Калугу, засыпал все вокруг. Но где-то городские власти все же обеспечили уборку. А вот до Лихунов опять руки не дошли.

- А там, где это реально нужно, не хотите почистить? Многодетные семьи кинули просто выживать в занесенном поле! У нас в поселке ребенок лежит с температурой 40, родители не могут даже через МЧС помощь вызвать. Как? Как так можно относиться к живым людям и маленьким детям? Как выбраться на работу, школу, аптеку? Как жить-то вообще? – буквально кричала многодетная мать Клавдия Шитикова в комментариях к посту губернатора Владислава Шапши вечером 14 февраля.

День всех влюбленных в Лихунах получился нерадостным. В одной из семей заболел ребенок. Температура под 40, жители вызывали даже МЧС. По их словам, службы так и не перезвонили, никак на звонки не отреагировали.

- Вчера соседи ребенку не могли вызвать скорую. Мать не могла добраться до аптеки. Шла по бедро в снегу ко мне за лекарством, - рассказывает жительница деревни Лихун Мария Егоренко.

Женщина до соседей все-таки дошла. Лекарства ребенок получил, ему немного лучше.

И таких историй у многодетных калужских семей за минувшие выходные скопилось немало.

- Один из жильцов в буквальном смысле вытаскивал бабушку из снега. Она просто уже не в силах была выбраться, - продолжают рассказ калужане.

По словам жителей деревни, в воскресенье, 14 февраля, грейдер к ним все-таки приезжал. Правда, почистил он клочок снежного поля и уехал в 15:00.

- Видимо, рабочий день завершился у него. Я все воскресенье писала во все инстанции, какие только нашла. Ответы просто поражали. Говорили, что уточнят информацию и в понедельник утром нам что-то сообщат. А в понедельник утром как людям на работу идти? Как в школу и детский сад добраться детям? Они просто издеваются над нами, - говорит Клавдия Шитикова. – Обещали, что в понедельник в 9 утра снова приедет грейдер.

Городская управа вечером 14 февраля ответила жителям Лихунов в социальных сетях: «По информации нашего представителя Ольговских сельских территорий, сегодня грейдер проводил уборку в д.Лихун. К сожалению, прочистить сразу все участки не удалось из-за большого объёма снега. Завтра утром подрядчик продолжит работу, сделает все возможное, чтобы как можно оперативнее закончить расчистку. Работы будут продолжены 15 февраля с 9:00».

Как говорят жители многострадальной деревни, в понедельник, 15 февраля, многие из них не пошли на работу. Дети остались дома.

Утром грейдер, действительно, приехал в Лихуны. Но не в обещанные 9, а в 10 часов.

- Спасибо за реагирование, в 10:00 дорога от моего дома была прочищена. Заняло это полчаса. Почему вчера с 15:00 нельзя было за весь вечер прочистить дорогу, зная, что живут люди и не могут выбраться? – спрашивает в социальных сетях калужанка Мария Егоренко. Пока этот вопрос остается без ответа городской управы.

Во вторник, 16 февраля, с многодетными семьями должен встретиться прокурор Калужской области Константин Жиляков.

Тем временем

На нескольких улицах Калуги образовались пробки 15 февраля. Подробности.