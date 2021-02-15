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На нескольких улицах Калуги образовались пробки 15 февраля

Дмитрий Ивьев , Фото: Калуга ДТП и автора.
Опубликовано: 15.02.2021 14:47 3 1394
На нескольких улицах Калуги образовались пробки 15 февраля

Днем в понедельник, 15 февраля, в Калуге существенно затруднено движение на улицах Луначарского, Салтыкова-Щедрина, Ленина, Никитина, Степана Разина, Кирова, Суворова, Гагарина, Грабцевском шоссе, Платова, Моторной, Зерновой.

Как сообщают очевидцы, на Салтыковке фура не может въехать в гору.

калуга дорожная обстановка пробки

Дорожная обстановка в Калуге на 14:30 15 февраля.

Пробки калуга снегопад дтп

Пробки калуга снегопад дтп

Пробки на улицах Луначарского и Салтыкова-Щедрина в Калуге.

На Луначарского и Гагарина из-за снега и припаркованных автомобилей проезжая часть заметно сужена.

ДТП произошло в районе перекрестка улицы Зерновой и Грабцевского шоссе.

Ранее в понедельник городской голова Калуги Дмитрий Денисов заявлял, что на вывоз снега после рекордного за 50 лет снегопада коммунальщикам понадобится около недели.

Пробки калуга снегопад дтп

Пробка на улице Моторной.

Пробки калуга снегопад дтп

На улице Гагарина при движении в сторону Правого берега для проезда осталась одна полоса. В правой стоят припаркованные авто.

Пробки калуга снегопад дтп

Сквер Мира.

Дмитрий Ивьев , Фото: Калуга ДТП и автора.
Опубликовано: 15.02.2021 14:47 3 1394
Тэги: авто дороги пробки
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