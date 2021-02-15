На нескольких улицах Калуги образовались пробки 15 февраля

Днем в понедельник, 15 февраля, в Калуге существенно затруднено движение на улицах Луначарского, Салтыкова-Щедрина, Ленина, Никитина, Степана Разина, Кирова, Суворова, Гагарина, Грабцевском шоссе, Платова, Моторной, Зерновой.

Как сообщают очевидцы, на Салтыковке фура не может въехать в гору.

Дорожная обстановка в Калуге на 14:30 15 февраля.

Пробки на улицах Луначарского и Салтыкова-Щедрина в Калуге.

На Луначарского и Гагарина из-за снега и припаркованных автомобилей проезжая часть заметно сужена.

ДТП произошло в районе перекрестка улицы Зерновой и Грабцевского шоссе.

Ранее в понедельник городской голова Калуги Дмитрий Денисов заявлял, что на вывоз снега после рекордного за 50 лет снегопада коммунальщикам понадобится около недели.

Пробка на улице Моторной.

На улице Гагарина при движении в сторону Правого берега для проезда осталась одна полоса. В правой стоят припаркованные авто.

Сквер Мира.