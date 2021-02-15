€ 80.12 0.42
На нескольких улицах Калуги образовались пробки 15 февраля
Днем в понедельник, 15 февраля, в Калуге существенно затруднено движение на улицах Луначарского, Салтыкова-Щедрина, Ленина, Никитина, Степана Разина, Кирова, Суворова, Гагарина, Грабцевском шоссе, Платова, Моторной, Зерновой.
Как сообщают очевидцы, на Салтыковке фура не может въехать в гору.
Дорожная обстановка в Калуге на 14:30 15 февраля.
Пробки на улицах Луначарского и Салтыкова-Щедрина в Калуге.
На Луначарского и Гагарина из-за снега и припаркованных автомобилей проезжая часть заметно сужена.
ДТП произошло в районе перекрестка улицы Зерновой и Грабцевского шоссе.
Ранее в понедельник городской голова Калуги Дмитрий Денисов заявлял, что на вывоз снега после рекордного за 50 лет снегопада коммунальщикам понадобится около недели.
Пробка на улице Моторной.
На улице Гагарина при движении в сторону Правого берега для проезда осталась одна полоса. В правой стоят припаркованные авто.
Сквер Мира.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!