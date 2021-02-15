Калужский губернатор отправил чиновников чистить снег

Утром в понедельник, 15 февраля, на заседании правительства Калужской области обсудили ликвидацию последствий самого сильного за последние 50 лет снегопада.

По словам городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВА, коммунальные службы Калуги практически двое суток работают в круглосуточном режиме. В ночь с воскресенья на понедельник на улицы вышло около 150 дорожных рабочих и 108 единиц техники.

При поддержке прокуратуры и участковых уполномоченных полиции решается проблема освобождения улиц от припаркованного транспорта.

- Чтобы полностью вывезти снег с улиц Калуги нам потребуется минимум неделя, - подчеркнул Денисов. - Поэтому мы рассчитываем на понимание калужан и просим автомобилистов парковаться так, чтобы не мешать качественной уборке городских улиц.

Губернатор Владислав ШАПША назвал такую ситуацию непростой. Нехватка парковочных мест во дворах, по его словам, вынуждает автомобилистов парковаться на центральных улицах. Тем не менее, властям областного центра нужно находить способы решения этой проблемы и обращаться к населению, считает глава региона:

- Я видел, как люди откликнулись на призыв выйти почистить свои дворы и парковочные места. Это было сделано. Я признателен жителям Калуги, Обнинска и всей области. Однако это не повод чиновникам сидеть спокойно в своих кабинетах.

Шапша призвал сотрудников городских и районных администраций, в первую очередь, Калуги и Обнинска, выйти на очистку от снега общественных мест и подходов к социальным учреждениям:

- Давайте проведем такую работу и поможем нашим коммунальным службам как можно быстрее справиться с этой проблемой.

Тем временем

Что творится на улицах Калуги в первый рабочий день после исторического снегопада. Наш фоторепортаж.