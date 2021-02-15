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Утром в понедельник движение затруднено по всей Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.02.2021 09:15 24 2685

Перекресток Гагарина и Королева утром 15 февраля. Здесь дорогу почистили.

Жители Калуги все выходные разгребали последствия самого сильного за последние 50 лет снегопада, но в первое рабочее утро движение в городе все равно остановилось.

К 9 утра существенно затруднено движение на улицах Жукова, Салтыкова-Щедрина, Кутузова, Степана Разина, Никитина, Московской, Карла Либкнехта, Генерала Попова, на площади Старый Торг.

Во многих местах для проезда осталось всего по одной полосе в каждую сторону, дальше – навален снег или машины-подснежники.

Второстепенные дороги зачастую превратились в однополосные с реверсивным движением.

Калуга пробки 15 февраля 2021 года

Дорожная обстановка в Калуге на 9 утра 15 февраля.

Многие калужане жалуются, что из дворов до сих пор не выехать, управляющие компании не справляются.

Есть проблема и с вывозом мусора. Контейнеры переполнены, но мусоровозы не могут к ним подъехать.

Зато возобновил движение на Правый берег троллейбус №18. На выходных он не ходил туда из-за того, что в правой полосе был снег и припаркованные машины, и штанги троллейбусов не дотягивались до проводов.

Перекресток Театральной и Достоевского.

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

На многих улицах для проезда осталась одна полоса.

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

С вывозом мусора пока беда. Многие контейнеры переполнены.

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

Улица Ленина.

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

Улица Достоевского и дым из трубы котельной.

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

Один из самых востребованых товаров в Калуге в последние дни.

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

Перекресток Кирова и Плеханова.

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

На Кирова вывозят снег.

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

На остановке много людей.

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

На сквере Мира из-под снега пробивается асфальт.

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

Гагаринские горы.

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

ДТП с автобусом рядом с остановкой на Гагарина.

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

Автобусы с окраин приходят переполнеными. Многие водители отказались в этот день от поездок на личном авто.

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

Улица Комарова.

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

Перекресток Королева и Пушкина.

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

В снежном плену.

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

Очередь на конечной остановке в Кошелеве.

Пробки калуга снег 15 февраля 2021 года

Остановка на Московской площади.

А какая обстановка в вашей части города? Расскажите в комментариях!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.02.2021 09:15 24 2685
Тэги: авто дороги фоторепортаж снег пробки видео
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