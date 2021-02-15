Утром в понедельник движение затруднено по всей Калуге

Перекресток Гагарина и Королева утром 15 февраля. Здесь дорогу почистили.

Жители Калуги все выходные разгребали последствия самого сильного за последние 50 лет снегопада, но в первое рабочее утро движение в городе все равно остановилось.

К 9 утра существенно затруднено движение на улицах Жукова, Салтыкова-Щедрина, Кутузова, Степана Разина, Никитина, Московской, Карла Либкнехта, Генерала Попова, на площади Старый Торг.

Во многих местах для проезда осталось всего по одной полосе в каждую сторону, дальше – навален снег или машины-подснежники.

Второстепенные дороги зачастую превратились в однополосные с реверсивным движением.

Дорожная обстановка в Калуге на 9 утра 15 февраля.

Многие калужане жалуются, что из дворов до сих пор не выехать, управляющие компании не справляются.

Есть проблема и с вывозом мусора. Контейнеры переполнены, но мусоровозы не могут к ним подъехать.

Зато возобновил движение на Правый берег троллейбус №18. На выходных он не ходил туда из-за того, что в правой полосе был снег и припаркованные машины, и штанги троллейбусов не дотягивались до проводов.

Перекресток Театральной и Достоевского.

На многих улицах для проезда осталась одна полоса.

С вывозом мусора пока беда. Многие контейнеры переполнены.

Улица Ленина.

Улица Достоевского и дым из трубы котельной.

Один из самых востребованых товаров в Калуге в последние дни.

Перекресток Кирова и Плеханова.

На Кирова вывозят снег.

На остановке много людей.

На сквере Мира из-под снега пробивается асфальт.

Гагаринские горы.

ДТП с автобусом рядом с остановкой на Гагарина.

Автобусы с окраин приходят переполнеными. Многие водители отказались в этот день от поездок на личном авто.

Улица Комарова.

Перекресток Королева и Пушкина.

В снежном плену.

Очередь на конечной остановке в Кошелеве.

Остановка на Московской площади.

А какая обстановка в вашей части города? Расскажите в комментариях!