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Утром в понедельник движение затруднено по всей Калуге
Перекресток Гагарина и Королева утром 15 февраля. Здесь дорогу почистили.
Жители Калуги все выходные разгребали последствия самого сильного за последние 50 лет снегопада, но в первое рабочее утро движение в городе все равно остановилось.
К 9 утра существенно затруднено движение на улицах Жукова, Салтыкова-Щедрина, Кутузова, Степана Разина, Никитина, Московской, Карла Либкнехта, Генерала Попова, на площади Старый Торг.
Во многих местах для проезда осталось всего по одной полосе в каждую сторону, дальше – навален снег или машины-подснежники.
Второстепенные дороги зачастую превратились в однополосные с реверсивным движением.
Дорожная обстановка в Калуге на 9 утра 15 февраля.
Многие калужане жалуются, что из дворов до сих пор не выехать, управляющие компании не справляются.
Есть проблема и с вывозом мусора. Контейнеры переполнены, но мусоровозы не могут к ним подъехать.
Зато возобновил движение на Правый берег троллейбус №18. На выходных он не ходил туда из-за того, что в правой полосе был снег и припаркованные машины, и штанги троллейбусов не дотягивались до проводов.
Перекресток Театральной и Достоевского.
На многих улицах для проезда осталась одна полоса.
С вывозом мусора пока беда. Многие контейнеры переполнены.
Улица Ленина.
Улица Достоевского и дым из трубы котельной.
Один из самых востребованых товаров в Калуге в последние дни.
Перекресток Кирова и Плеханова.
На Кирова вывозят снег.
На остановке много людей.
На сквере Мира из-под снега пробивается асфальт.
Гагаринские горы.
ДТП с автобусом рядом с остановкой на Гагарина.
Автобусы с окраин приходят переполнеными. Многие водители отказались в этот день от поездок на личном авто.
Улица Комарова.
Перекресток Королева и Пушкина.
В снежном плену.
Очередь на конечной остановке в Кошелеве.
Остановка на Московской площади.
А какая обстановка в вашей части города? Расскажите в комментариях!
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