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Маршрут №18 под угрозой из-за припаркованных вдоль линий машин Правобережцев

Сергей ПЕТРОВ , фото Вадима Витькова.
Опубликовано: 14.02.2021 19:30 3 1325
Маршрут №18 под угрозой из-за припаркованных вдоль линий машин Правобережцев

Вечером воскресенья, 14 февраля, глава УКТ Вадим Витьков сообщил, что троллейбусы на Правый берег завтра могут не выйти в рейс:

- Троллейбусы 18 маршрута не ходят на Правый берег с вечера 12.02. Причина банальна и проста - штанги просто не дотягиваются до контактной сети, так как правая полоса завалена сугробами и эти сугробы загородили жители района своими легковыми машинами. Теперь коммунальная техника к ним не может подобраться.

Завтра понедельник и если сегодня не убрать машины и не вычистить правую полосу, то троллейбусов на Правом берегу и завтра не будет, а это уже проблема в рабочий день

Витьков просит всех владельцев машин, паркующихся на улицах вдоль троллейбусных линий, убрать свои автомобили, а если его сообщение увидят их знакомые и соседи, просит передать владельцам просьбу убрать автомобили.

Сергей ПЕТРОВ , фото Вадима Витькова.
Опубликовано: 14.02.2021 19:30 3 1325
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