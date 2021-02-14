Маршрут №18 под угрозой из-за припаркованных вдоль линий машин Правобережцев

Вечером воскресенья, 14 февраля, глава УКТ Вадим Витьков сообщил, что троллейбусы на Правый берег завтра могут не выйти в рейс:

- Троллейбусы 18 маршрута не ходят на Правый берег с вечера 12.02. Причина банальна и проста - штанги просто не дотягиваются до контактной сети, так как правая полоса завалена сугробами и эти сугробы загородили жители района своими легковыми машинами. Теперь коммунальная техника к ним не может подобраться.

Завтра понедельник и если сегодня не убрать машины и не вычистить правую полосу, то троллейбусов на Правом берегу и завтра не будет, а это уже проблема в рабочий день

Витьков просит всех владельцев машин, паркующихся на улицах вдоль троллейбусных линий, убрать свои автомобили, а если его сообщение увидят их знакомые и соседи, просит передать владельцам просьбу убрать автомобили.