Прямой эфир Владислава Шапши: о дорогах в Лихунах, банкротстве «Трансмаша», медицине и другом

Во вторник, 6 апреля, в социальных сетях глава региона Владислав Шапша ответил на вопросы калужан.

За прямым эфиром в онлайн-режиме следили более полутора тысяч человек, среди которых был наш корреспондент.

Представляем обзор прямой линии главы региона.

Завод по переработке аккумуляторов

Особое место в прямом эфире заслужил завод, который может быть построен в Воротынске.

- А с чего вы взяли, что это завод смерти? – сказал губернатор в ответ на хайповую формулировку, прозвучавшую в одном из вопросов на эту тему. - Я не хочу защищать этот проект и агитировать за него, но мне крайне обидно за то, что большое количество жителей очень быстро, незамысловатыми манипуляциями, ввели в заблуждение и одурачили. Вы знаете, что завод будет построен в городе, в крайнем случае, в 300 метрах от домов. Это неправда.

Граница участка завода будет находиться минимум в километре от участка, где теоретически может быть построено жилье. Про радиацию даже говорить нет смысла. Это полная чушь.

Следующий миф. У водозабора есть охранные зоны. Территория, на которой предлагается строительство, находится в третьей зоне. Она имеет протяженность 3,5 километра. Там находятся все заводы, предприятия и большинство домов Воротынска. Третья охранная зона не является ограничителем для строительства завода. Водозабор в Воротынске не работает и никогда не работал. Поселок получает воду из другого источника.

Прежде, чем будет принято решение о строительстве, к депутатам и жителям приедут специалисты, которые всю правдивую информацию предоставят. В итоге мы примем решение. Пока были высказаны только намерения о строительстве. Жители по этому поводу высказались. Я их услышал.

Лихунам поможет Северный обход

Буквально атаковали губернатора многодетные семьи из деревни Лихуны. Множество вопросов были связаны с дорогами в населенном пункте, где земля была выделена для строительства домов многодетным семьям. Губернатор рассказал, как будет решаться эта проблема.

- Я уже говорил, чтобы построить дорожную сеть в Лихунах, которая предусмотрена проектом, необходимо потратить 1,2 миллиарда рублей. В ближайшее время эта проблема будет решаться за счет тех возможностей, которые дает Северный обход. Скоро эта дорога будет достроена. Скоро начнем разбирать подъездные пути. Будем их применять для строительства дорог в Лихунах.

Эх, дороги

Дорожная тема всегда обсуждается жителями активно. Особенно весной и осенью. Не обошли калужане больную тему и на этот раз.

- От ямочного ремонта в Калужской области не откажутся. Как и везде, как в Европе, мы будем продолжать эту работу. Главное, чтобы качество соответствовало, - ответил на один из вопросов на эту тему Владислав Шапша. - Жалоб на дороги стало в три раза меньше в 2021 году. Это результат работы по капитальному ремонту дорог. Особенно это касается крупных городов и районных центров. Дворы – отдельная тема. В регионе активно работает программа «Городская среда». Но все равно необходимо проводить ямочный ремонт. Чтобы управляющие компании и главы муниципалитетов чувствовали свою ответственность. Нужно немного потерпеть. Мы ведь не в раю. Надо работать.

Здраво храним

Множество вопросов к губернатору были связаны со сферой здравоохранения. В частности, главу региона спрашивали о ситуации в обнинской Клинической больнице №8. Калужане жаловались на нехватку врачей, на качество услуг.

- Я бы не стал так огульно оценивать работу всех врачей. В этих больницах десятки тысяч жителей лечатся, выздоравливают. И они благодарны врачам. Я не согласен, что ничего не делается в области здравоохранения. Калужская область смогла сделать так, чтобы в КБ №8 появился компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, другое современное оборудование. Вложены сотни миллионов рублей, это приносит реальную помощь жителям, - прокомментировал Владислав Шапша. - После того, как будущие врачи прочитают негативные комментарии, захотят они идти в медицину и лечить нас с вами? Это ведь тоже люди…

На базе КГУ открыт факультет, который готовит будущих специалистов, -продолжил Шапша. - Они в большинстве своем остаются в регионе. В Обнинске такая же картина. Мы приняли программу по финансовому стимулированию докторов, которые поедут в районы и малонаселенные пункты. Это федеральная программа «Земский доктор», но мы добавили к ней свои средства. Чтобы врачи могли взять ипотеку за федеральные деньги, а за счет областных оплачивать проценты.

Вопросы с кадровым потенциалом в системе здравоохранения решаются. Заработные платы в Калужской области, если сравнивать с соседними регионами, выше. Это ложится дополнительной нагрузкой на региональный бюджет, но мы ее берем, чтобы врачи к нам приезжали и работали.

По словам губернатора, в сфере здравоохранения сделано многое. В прошлом году было закуплено 30 автомобилей для больниц. В 2021 году регион приобретет еще 64 машины, также появятся 27 ФАПов.

Вопрос о строительстве поликлиник и больниц в Людиново, Козельске и на Правобережье Калуги в ближайшее время будет также решен.

Губернатор отметил, что уже 7 апреля в Москве он встретится с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Владислав Шапша планирует обсудить с главой профильного ведомства стрые вопросы, касающиеся Калужской области.

«Трансмаш» - банкрот

Рассказал губернатор и о незавидной судьбе калужского завода «Трансмаш». На протяжении нескольких месяцев работники этого предприятия не получают заработную плату.

- Эта агония длится более двух лет, шли сокращения. Менеджмент предприятия не смог найти пути сбыта своей продукции, - отметил Владислав Шапша. - Теперь стали расти долги перед работниками. Я обратился в прокуратуру, чтобы был усилен контроль и с людьми рассчитались. Предприятие вошло в стадию банкротства.

Мы готовы оказать помощь в трудоустройстве всем сотрудниками. Предложения есть. «Ремпутьмаш» приглашает на работу, предприятия автомобильного кластера также ждут. Люди без помощи не останутся.

Тезисно

Также губернатор коротко остановился и на других проблемах, волнующих калужан.

Мы расставляем приоритеты. Будем реконструировать и строить те дороги, которые активно развивают экономику. Там, где появляются новые предприятия, развиваются фермы. Основная задача – стимулировать приход в районы бизнеса и предпринимателей. Такие положительные примеры есть.

Тарифы на тепло в Калужской области ниже, чем в Тульской, Брянской, Смоленской областях и в Москве.

Инвестор в Воскресенском своих обязательств не выполнил. Калужская область 13 километров до поселка построила.

Аквапарк в Калуге? Пока таких планов нет. Подобные объекты появляются в городах с населением в 500 тысяч человек и выше. Давайте до этого дорастем.

В Калуге проводится транспортная реформа. Будем продолжать эту работу. Реформа стоит недешево. Мы занимаемся тем, чтобы войти в федеральные программы и привлечь дополнительный транспорт в Калугу.

Владислав Шапша в завершение прямого эфира отметил, что общение с жителями области в таком формате будет продолжено.