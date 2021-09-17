В Калуге временные подъезды к Северному обходу превратят в дороги к участкам многодетных

В Калуге временные подъезды к Северному обходу используют для строительства дорог к участкам многодетных

Власти Калуги нашли способ улучшить состояние подъездных путей к деревне Лихун, где расположено множество участков для многодетных семей, но отсутствуют дороги. Для их создания будут использовать материалы, которые останутся от временных подъездных путей к строительной площадке Северного обхода города. Об этом в четверг, 16 сентября, в прямом эфире в «ВКонтакте» рассказал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Сейчас на строительстве Северного обхода задействованы сотни единиц техники. Для них построены десятки километров временных дорог.

К сентябрю 2022 года Северный обход на участке от Анненок до Жерело должны достроить.

Проблема с участками для многодетных в Лихуне существует уже много лет. В межсезонье туда просто не проехать. Местные жители вынуждены оставлять машины далеко от домов и прорываться через грязь пешком.