В Калужской области беременная женщина пострадала в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 22 сентября, на 91 километре трассы А-130 в Жуковском районе после столкновения с «Нивой Шевроле» перевернулся микроавтобус «Мерседес», перевозивший 16 пассажиров. Ранее сообщалось о 14 пострадавших, однако в Клинической больнице №8 уточнили, что травмы получили 15 человек.

В эту обнинскую клинику привезли 12 пострадавших в аварии. Госпитализация понадобилась четверым.

- Одного - в отделение анестезиологии и реанимации, двоих – в отделение травматологии. Еще один пациент по жизненным показаниям был переведен в Калужскую областную клиническую больницу, - заявили в КБ №8. - Остальным потребовалась только амбулаторная помощь, которая была оказана на месте ДТП, а также в травмпункте приемного покоя. В числе пострадавших - беременная женщина, она получила легкие травмы, от госпитализации отказалась.

Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись около 7:50 утра.

По предварительной информации полиции, водитель «Нивы Шевроле» допустил столкновение с «Мерседесом» по касательной.