В Калужской области 14 человек госпитализированы после ДТП с микроавтобусом и «Нивой»

Как мы уже рассказывали, около 7:50 утра в среду, 22 сентября, на трассе А-130 «Москва – Малоярославец - Рославль» в Жуковском районе микроавтобус «Мерседес» столкнулся с легковым автомобилем «Нива Шевроле». В прокуратуре Калужской области нам сообщили, что после аварии госпитализированы 14 пассажиров микроавтобуса.

Всего в «Мерседесе» ехало 16 человек. При этом в прокуратуре подчеркивают, что он не был официальным маршрутным транспортным средством.

Ранее сообщалось, что микроавтобус вез пассажиров из Белоусово в Обнинск.

По предварительным данным полиции, водитель «Нивы Шевроле» по касательной врезался в «Мерседес». Оба транспортных средства оказались в кювете, микроавтобус перевернулся.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

- Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, - подчеркнули в прокуратуре.

Легковушка также вылетела в кювет.