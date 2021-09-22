Главная Новости Происшествия
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс

В Калужской области 14 человек госпитализированы после ДТП с микроавтобусом и «Нивой»

Дмитрий Ивьев , Фото: прокуратура Калужской области.
Опубликовано: 22.09.2021 10:47 0 759
В Калужской области 14 человек госпитализированы после ДТП с микроавтобусом и «Нивой»

Как мы уже рассказывали, около 7:50 утра в среду, 22 сентября, на трассе А-130 «Москва – Малоярославец - Рославль» в Жуковском районе микроавтобус «Мерседес» столкнулся с легковым автомобилем «Нива Шевроле». В прокуратуре Калужской области нам сообщили, что после аварии госпитализированы 14 пассажиров микроавтобуса.

Всего в «Мерседесе» ехало 16 человек. При этом в прокуратуре подчеркивают, что он не был официальным маршрутным транспортным средством.

Ранее сообщалось, что микроавтобус вез пассажиров из Белоусово в Обнинск.

По предварительным данным полиции, водитель «Нивы Шевроле» по касательной врезался в «Мерседес». Оба транспортных средства оказались в кювете, микроавтобус перевернулся.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

- Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, - подчеркнули в прокуратуре.

Легковушка также вылетела в кювет.

Дмитрий Ивьев , Фото: прокуратура Калужской области.
Опубликовано: 22.09.2021 10:47 0 759
Тэги: происшествие дтп полиция гибдд мчс прокуратура
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А у вас в квартире затопили? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Покупка недвижимости в курортных городах Турции: в чем преимущество?
Поиск и выбор СПА салона
Внедрение МИС в клинике

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru