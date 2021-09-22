В Калужской области шесть человек пострадали в столкновении маршрутного автобуса и «Нивы»

Около 8 утра в среду, 22 сентября, на трассе А-130 в Жуковском районе Калужской области после столкновения с «Нивой» перевернулся маршрутный микроавтобус «Мерседес» с пассажирами. Пострадали шесть человек.

По информации нашего источника в оперативных службах, маршрутка следовала из Белоусово в Обнинск. В салоне находились 16 человек.

Все шесть пострадавших были пассажирами микроавтобуса. Погибших нет.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.