В Калужской области количество пострадавших в ДТП с маршруткой выросло до 10

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 22 сентября, на трассе А-130 «Москва – Малоярославец - Рославль» в Жуковском районе произошло ДТП с маршрутным микроавтобусом «Белоусово – Обнинск». Предварительные причины происшествия сообщили в УМВД по Калужской области.

По данным полиции, около 7:50 утра на 91 километре трассы водитель легкового автомобиля «Нива Шевроле», двигаясь со стороны Москвы, совершил касательное столкновение со встречным микроавтобусом «Мерседес Спринтер».

После этого маршрутка, в которой находились 16 пассажиров, вылетела в кювет и перевернулась.

- В результате столкновения транспортных средств, предположительно, пострадали 10 пассажиров «Мерседес Спринтер», - заявили в полиции.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Движение на этом участке трассы не затруднено.

UPD. В Калужской области 14 человек госпитализированы после ДТП с микроавтобусом и «Нивой».