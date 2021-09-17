В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса за последние сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 657, сообщили в пятницу, 17 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 102 новых случая заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 46 732.

Выздоровел от коронавируса 141 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 43 947 калужан.

Лечится продолжают 2128 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 19 905 случаев коронавируса. За весь период - 7 234 425. Выписаны за сутки – 16 619, за весь период – 6 469 017. За последние сутки умер 791 человек, за все время – 196 626.

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