Главные новости в Калужской области 15 сентября: дорожные камеры заработают по-новому
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 15 сентября.
Нарушителей заснимут
В Калуге в октябре дорожные камеры на перекрестке улицы Генерала Попова и Тульского шоссе начнут фиксировать тех, кто с нарушением поворачивает налево – из правой полосы.
Торговля на дороге
Две улицы в центре Калуги перекроют для проведения сельскохозяйственной ярмарки. Стало известно, чем и когда там будут торговать.
Площадка открылась
В Центральном парке культуры и отдыха открылась обновленная детская площадка. Правда, это еще не окончательный вариант.
Похолодает
В ближайшие ночи на территории Калужской области ожидаются заморозки.
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