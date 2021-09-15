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Главные новости в Калужской области 15 сентября: дорожные камеры заработают по-новому

Дмитрий Ивьев , Фото: ЦБДД.
Опубликовано: 15.09.2021 20:00 0 315
Главные новости в Калужской области 15 сентября: дорожные камеры заработают по-новому

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 15 сентября.

Нарушителей заснимут

В Калуге в октябре дорожные камеры на перекрестке улицы Генерала Попова и Тульского шоссе начнут фиксировать тех, кто с нарушением поворачивает налево – из правой полосы.

Торговля на дороге

Две улицы в центре Калуги перекроют для проведения сельскохозяйственной ярмарки. Стало известно, чем и когда там будут торговать.

Площадка открылась

В Центральном парке культуры и отдыха открылась обновленная детская площадка. Правда, это еще не окончательный вариант.

Похолодает

В ближайшие ночи на территории Калужской области ожидаются заморозки.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев , Фото: ЦБДД.
Опубликовано: 15.09.2021 20:00 0 315
Тэги: общество обзор новостей
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