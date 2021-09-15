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МЧС предупреждает о ночных заморозках в Калужской области с 16 по 18 сентября

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.09.2021 12:18 1 1365
МЧС предупреждает о ночных заморозках в Калужской области с 16 по 18 сентября

В Калужской области в период с 16 по 18 сентября в ночное время ожидаются заморозки. Об этом предупреждает региональное ГУ МС.

По данным спасателей, температура воздуха может опуститься до -2 градусов.

- Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой, - пояснили в МЧС. - При возможности можно применить дымление, полив почвы, увеличивающий ее теплопроводность и влагосодержание в приземном слое воздуха.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.09.2021 12:18 1 1365
Тэги: погода
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