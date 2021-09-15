В Калуге две улицы перекроют на четыре дня для проведения ярмарки

С полуночи 16 сентября до 23:59 19 сентября в Калуге будет закрыт проезд по участку улицы Кропоткина от дома №43/8 до дома №9/10 по площади Старый Торг, а также по Гостинорядскому переулку. Это связано с проведением сельскохозяйственной выставки-ярмарки «Калужская осень», сообщили в управлении экономики и имущественных отношений города.

Сама ярмарка, которая ранее ежегодно проходила в Анненках, будет работать с 17 по 19 сентября с 10:00 до 21:00.

В Гостином дворе каждый район области представит своего лучшего производителя.

В переулке Гостинорядском и на улице Кропоткина калужане смогут купить мясную, молочную продукцию, ягоды, мед, сухофрукты и саженцы.

А на парковке по улице Марата, 6 развернется оптовая торговля овощами и фруктами.

Схема перекрытия улиц.

Кроме того, в Гостином дворе запланирована культурная программа.

Напомним, летом 2021 года губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил проводить больше ярмарок, чтобы помочь местным производителям и снизить цены. Сам глава региона был замечен в очереди на одной из ярмарок у сквера Ленина.

18 сентября в Калуге также будут перекрыты улица Кирова и Театральная площадь.