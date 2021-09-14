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В Калуге улицу Кирова и Театральную площадь перекроют 18 сентября для забега «Кросс нации»

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 14.09.2021 12:46 2 130
В Калуге улицу Кирова и Театральную площадь перекроют 18 сентября для забега «Кросс нации»

В субботу, 18 сентября, рано утром в Калуге будет закрыто движение автомобилей и общественного транспорта по улице Кирова и Театральной площади. Это связано с проведением традиционного Всероссийского дня бега «Кросс нации». В нынешнем году участники будут бегать на участке улицы Кирова между улицей Московской и улицей Рылеева, сообщили 14 сентября в министерстве спорта Калужской области.

Зарегистрироваться для участия в забегах можно будет с 9:00 до 12:00 на Театральной площади.

Расписание стартов:

  • 10:35 - девочки, мальчики (2012 г.р. и младше) - 1 круг - 1 км.
  • 10:50 - юноши (2002 г.р. и младше) - 6 кругов - 6 км.
  • 10.50 - девушки (2002 г.р. и младше) - 4 круга - 4 км.
  • 11:15 - женщины (2001 г.р. и старше) - 6 кругов - 6 км.
  • 11:15 - мужчины (2001 г.р. и старше) - 8 кругов - 8 км.
  • 12.00 - воспитанники дошкольных образовательных организаций (2014 г.р. и моложе) - 350 м.
  • 12.05 - лица с ограниченными возможностями здоровья - 500 м.
  • 12.15 - органы исполнительной и законодательной власти Калужской области, администрации муниципальных образований, органы местного самоуправления Калуги, силовые структуры, общественные организации, политические партии - 1000 м.
  • 12:20 - муниципальные образования Калужской области, ООВО, ОСПО, организации спортивной направленности, КФК предприятий, любители бега и желающие участвовать - 1000 м. Далее общеобразовательные организации - 1000 м.

Церемония награждения начнется в 12:30.

Организаторы напоминают, что каждый участник мероприятия должен предоставить следующие документы:

  • паспорт или свидетельство о рождении;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • справку о допуске врача или персональное подтверждение об ответственности за свое здоровье;
  • полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
  • согласие на обработку персональных данных.

Во время забегов на Театральной площади будет проходить культурная программа.

В городской управе пока не сообщали, как будет ходить общественный транспорт во время перекрытия улиц.

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 14.09.2021 12:46 2 130
Тэги: авто спорт
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