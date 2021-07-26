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Губернатор поручил увеличить количество ярмарок в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 26.07.2021 12:59 8 374
Губернатор поручил увеличить количество ярмарок в Калужской области

Как мы уже рассказывали, 26 июля на заседании правительства Калужской области обсуждали вопрос высоких цен на овощи.

Министр конкурентной политики региона Николай Владимиров предложил увеличить количество ярмарок, где местные производители смогут торговать своими товарами.

Его поддержал и губернатор Владислав ШАПША.

Глава региона поручил министерству конкурентной политики совместно с министерством сельского хозяйства активизировать организацию сельскохозяйственных ярмарок.

- Необходимо обеспечить граждан основными продуктами по доступным ценам, - подчеркнул Шапша. - Я прошу шире задействовать форматы нестационарной торговли и проведение ярмарок.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 26.07.2021 12:59 8 374
Тэги: область цены владислав шапша
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