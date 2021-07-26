В Калужской области проверят адекватность торговых надбавок на овощи

В понедельник, 26 июля, на еженедельном совещании правительства Калужской области министр конкурентной политики региона Николай ВЛАДИМИРОВ объяснил, что рост цен на овощи вызван снижением их производства в 2020 году и, как следствие, преждевременным истощением запасов.

- В мае-июне, как в целом по стране, отмечался не характерный рост цен на борщевой набор овощей, - сказал министр. – Прежде всего, свеклу, морковь, в меньшей степени, на картошку и капусту.

В середине июля цены стабилизировались на высоком относительно прошлого года уровне, сказал министр.

По данным мониторинга, сейчас на рынке, кроме томатов и огурцов, еще нет овощей местного производства. В магазинах продают овощи, привезенные из других регионов и стран. Также наблюдается большая разница в ценах на одни и те же продукты в разных магазинах. На рынках и ярмарках цены от магазинных отличаются незначительно.

По словам Владимирова, на основании обращения министерства проверку адекватности торговых надбавок в магазинах проводит Калужское управление федеральной антимонопольной службы.

Для стабилизации цен на овощи Николай Владимиров предложил увеличить количество ярмарок, торговых мест на ярмарках и нестационарных торговых объектов для продажи овощей местного производства.