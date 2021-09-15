В Калуге открылась обновленная детская площадка в Центральном парке культуры и отдыха

В Калуге открылась обновленная бесплатная детская площадка в Центральном парке культуры и отдыха. Об этом в среду, 15 сентября, на своих страницах в социальных сетях сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

По его словам, это еще один подарок к 650-летию Калуги.

- На днях проверил, как идет монтаж площадки, - отметил Денисов. - К слову, муниципалитет на оборудование не потратил ни копейки бюджетных средств. Весь инвентарь предоставило областное предприятие, которое работает с натуральным деревом и другими экологически чистыми материалами. Пока в парке осуществляется лишь первый этап: завершаются монтажные работы, уложен первый слой ударогасящего покрытия. На втором этапе, в следующем году, у этого же производителя закажем дополнительные элементы для полноценной картины игрового городка.

Площадку обещают доделать в следующем году.

Напомним, калужане еще несколько лет назад жаловались на состояние детской площадки в парке. Тогда же выяснилось, что у нее не было собственника.