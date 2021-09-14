Главные новости в Калужской области 14 сентября: перекрытие улицы Кирова и смерть тренера
Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 14 сентября.
Центр Калуги заполнят бегуны
В ближайшую субботу, 18 сентября, в Калуге вновь ожидаются пробки в центре города. Это наверняка произойдет из-за перекрытия улицы Кирова и Театральной площади. Там пройдет забег «Кросс нации».
Утрата
В Обнинске после тяжелой болезни на 53 году скончался известный волейбольный тренер Василий Ярзуткин. Именно он создавал в наукограде школу пляжного волейбола, которая известна на весь мир.
Новости для дольщиков
Сегодня стала известна судьба четырех долгостроев, в которых обманули калужских дольщиков. Где-то людям обещают квартиры, где-то – деньги.
Учеба отменяется
Выбору в Госдуму в нынешнем году будут продолжаться три дня – с 17 по 19 сентября. Из-за этого школы, где располагается множество избирательных участков, будут закрыты для учеников. Сегодня министерство образования рассказало, что будут делать в этот день калужские дети.
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