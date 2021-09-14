В Калужской области 102 обманутых дольщика получат квартиры в двух домах

Во вторник, 14 сентября, стала известна судьба четырех долгостроев в Калужской области. Решение принято наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан, сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

В Калуге и Малоярославце два дома будут достраивать. Там квартиры получат 102 дольщика. Общая площадь объектов составит более 7,3 тысячи квадратных метров.

В Малоярославце речь идет о доме №48 по улице Парижской Коммуны.

- Договор на проектирование уже заключен. Предварительная дата завершения строительства дома – июнь 2022 года, - подчеркнули в Минстрое.

В Калуге проблемным оказался дом №41 на улице Пригородной.

- В течение месяца региональным фондом будет подано ходатайство в Арбитражный суд по переходу прав, - пояснили в министерстве строительства и ЖКХ. - Параллельно с этим организована работу по продлению разрешения на строительство объекта.

А вот в Людиново дольщики двух домов, всего это 36 человек, получат денежные компенсации. На сегодня семь человек, обратившихся в банк с полным комплектом документов, уже получили выплаты.

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав ЛЕЖНИН так прокомментировал ситуацию:

- С 2018 года в нашей области порядка 600 пострадавших соинвесторов строительства смогли въехать в свои квартиры. Наиболее активно продвигаемся по пути решения проблемы обманутых дольщиков последние два года. Мы прорабатываем различные пути выхода из сложившейся ситуации. К сожалению, все эти процессы требуют определенного времени, но варианты решения у нас есть и есть уверенность, что в обозримом будущем эта проблема уйдет в прошлое.