В школах Калужской области 17 сентября отменят уроки из-за выборов

В пятницу, 17 сентября, стартует трехдневное голосование по выбору депутатов Государственной Думы. В Калужской области огромное количество избирательных участков будет располагаться в школах. В связи с этим очные занятия у детей будут отменены, сообщили нам 14 сентября в министерстве образования Калужской области.

- Школы уже получили рекомендации по работе в этот период, - пояснили в министерстве. - В образовательных организациях, где потоки учащихся и избирателей не удается развести, будут предусмотрены альтернативные формы процесса обучения. Для начальной школы - образовательные активности на открытом воздухе. Для 5-9 классов - дистанционное обучение. Для 10-11 классов - проектная деятельность.

Также, по информации министерства образования, возможно участие школьников в мероприятиях проекта «Пушкинская карта» или участие во всероссийской акции «Вместе всей семьей».