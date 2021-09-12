В Калужской области четыре человека скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 635, сообщили в воскресенье, 12 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 100 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 46 231.

Выздоровели от коронавируса 139 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 316 калужан.

Лечится продолжают 2280 жителей Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 18 554 случая коронавируса. За весь период - 7 140 070. Выписаны за сутки – 14 497, за весь период – 6 389 657. За последние сутки умерли 788 человек, за все время – 192 749.

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