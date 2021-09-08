Главные новости в Калужской области 8 сентября: рысаки на Театральной и снос гаражей

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 8 сентября.

С размахом

В пятницу в Калуге откроется очередной фестиваль «Старейшие театры России». В этот вечер на сцене драмтеатра будут давать «Женитьбу» с Ириной Муравьевой. Билетов уже не достать. А вот перед театром можно будет бесплатно посмотреть шоу орловских рысаков. Автомобильное движение закроют.

Камеры обновят

В Калуге обновят дорожные камеры на перекрестке улиц Кирова и Ленина. С октября они начнут фиксировать новые нарушения.

Под снос

В Калуге продолжается снос гаражей и сараев, которые незаконно установлены на городской земле. Администрация опубликовала очередной список адресов.

Угодили не всем

Калужанка пожаловалась на резкое изменение автобусного маршрута №83. Вот что ей ответил чиновник.

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