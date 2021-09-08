Главные новости в Калужской области 8 сентября: рысаки на Театральной и снос гаражей
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 8 сентября.
С размахом
В пятницу в Калуге откроется очередной фестиваль «Старейшие театры России». В этот вечер на сцене драмтеатра будут давать «Женитьбу» с Ириной Муравьевой. Билетов уже не достать. А вот перед театром можно будет бесплатно посмотреть шоу орловских рысаков. Автомобильное движение закроют.
Камеры обновят
В Калуге обновят дорожные камеры на перекрестке улиц Кирова и Ленина. С октября они начнут фиксировать новые нарушения.
Под снос
В Калуге продолжается снос гаражей и сараев, которые незаконно установлены на городской земле. Администрация опубликовала очередной список адресов.
Угодили не всем
Калужанка пожаловалась на резкое изменение автобусного маршрута №83. Вот что ей ответил чиновник.
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