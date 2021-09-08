Горуправа Калуги предупредила о сносе гаражей и сараев на нескольких улицах

Городская управа Калуги собирается снести несколько заброшенных гаражей и сараев. В среду, 8 сентября, администрация опубликовала на своем сайте объявление о поиске владельцев этих строений.

Хозяев просят самостоятельно очистить городскую землю от незаконных построек в течение семи дней.

Территорию вокруг самостроев чиновники просят привести в нормативное состояние.

Подлежащие демонтажу объекты находятся по следующим адресам:

пер. Старообрядческий, район дома №6 – два металлических гаража, шесть деревянных сараев;

пер. Михалевский, район дома №9 – огороды с деревянным ограждением - 320 кв.м;

ул. Фридриха Энгельса, район дома №149 - деревянная голубятня с частичным ограждением.

Владельцы этих строений и огородов могут обратиться в городскую управу по адресу: ул. Московская, дом № 188 (каб.310), телефон: 71-36-28.