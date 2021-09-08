Главная Новости Авто и транспорт
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Афиша дня города Юбилей Калуги Фотоконкурс

Калужанка пожаловалась на резкое изменение автобусного маршрута №83

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 08.09.2021 16:10 8 554
Калужанка пожаловалась на резкое изменение автобусного маршрута №83

Как мы уже рассказывали, в Калуге с 7 сентября резко изменился маршрут автобуса №83. Если раньше он ходил от улицы Никитина до вокзала Калуга-1, то сейчас – от улицы Никитина до Европейского квартала на Правом берегу.

Городские власти объяснили это заботой о жителях Европейского квартала. Однако не все калужане остались довольны подобным решением.

- По закону, что в одном месте прибудет, то в другом непременно убудет. Жители Европейского квартала получили дополнительную маршрутку № 83, а те, кто пользовался этой маршруткой с конечной на вокзале Калуга-1, остаются ни с чем, - написала 8 сентября в Facebook Ирина Скорик. - Почему отменили маршрут до вокзала? Будет ли какая-то альтернатива? Связывать районы города с вокзалом - это ведь очень логичная логистика.

Женщине ответил заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Игорь БУГАЕНКО.

- При принятии решения об изменении схемы 83 маршрута в целях улучшения обеспечения транспортного обслуживания «Европейского квартала» управлением городского хозяйства города Калуги также была проанализирована существующая ситуация на изменяемом маршруте, - говорится в ответе Бугаенко. - Проведенный анализ пассажиропотока показал очень низкую востребованность 83 маршрута в направлении конечной остановки «Калуга 1». Количество пассажиров по данному направлению в сторону ж/д вокзала в некоторые дни не превышало пяти человек в целом на всем количестве автобусов. Маршрут потерял также рентабельность для действующего перевозчика, что ставило под угрозу его дальнейшую отмену. В результате чего поступило соответствующее обращение ответственного перевозчика. Обращаем также внимание на то, что в настоящее время пассажиры, желающие уехать в направлении остановки «Калуга 1» с улицы Никитина, имеют возможность воспользоваться альтернативным маршрутом №45. Расстояние до ближайших остановочных пунктов следования данного маршрута от ул. Никитина составляет порядка 300-400 метров, что соответствует нормам по организации движения транспорта.

Представитель городской управы также считает, что калужане могут пользоваться разными маршрутами с пересадками:

- Пересадочные маршруты - это распространенная во всех регионах, да и за пределами РФ практика. К сожалению, нет возможности и целесообразности заполнять город маршрутами прямого сообщения из и во все точки (районы) города. Но точно вопрос, над которым надо работать, единый проездной билет, возможность бесплатной пересадки (как вариант с ограничением времени таковой) и пр. Для реализации требуется полноценная транспортная реформа, к которой и Калуга придет со временем. Давайте немного потерпим и подождем. Уверен, у нас все со временем получится!

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 08.09.2021 16:10 8 554
Тэги: авто транспорт
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 8 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Какая компания, по Вашему мнению, заслуживает звание «Работодатель года – 2020»? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Турбокомпрессор: как избежать ремонта, настройки и дефектов
Популярность одноэтажных каркасных домов
Репетитор английского языка

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru