Калужанка пожаловалась на резкое изменение автобусного маршрута №83

Как мы уже рассказывали, в Калуге с 7 сентября резко изменился маршрут автобуса №83. Если раньше он ходил от улицы Никитина до вокзала Калуга-1, то сейчас – от улицы Никитина до Европейского квартала на Правом берегу.

Городские власти объяснили это заботой о жителях Европейского квартала. Однако не все калужане остались довольны подобным решением.

- По закону, что в одном месте прибудет, то в другом непременно убудет. Жители Европейского квартала получили дополнительную маршрутку № 83, а те, кто пользовался этой маршруткой с конечной на вокзале Калуга-1, остаются ни с чем, - написала 8 сентября в Facebook Ирина Скорик. - Почему отменили маршрут до вокзала? Будет ли какая-то альтернатива? Связывать районы города с вокзалом - это ведь очень логичная логистика.

Женщине ответил заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Игорь БУГАЕНКО.

- При принятии решения об изменении схемы 83 маршрута в целях улучшения обеспечения транспортного обслуживания «Европейского квартала» управлением городского хозяйства города Калуги также была проанализирована существующая ситуация на изменяемом маршруте, - говорится в ответе Бугаенко. - Проведенный анализ пассажиропотока показал очень низкую востребованность 83 маршрута в направлении конечной остановки «Калуга 1». Количество пассажиров по данному направлению в сторону ж/д вокзала в некоторые дни не превышало пяти человек в целом на всем количестве автобусов. Маршрут потерял также рентабельность для действующего перевозчика, что ставило под угрозу его дальнейшую отмену. В результате чего поступило соответствующее обращение ответственного перевозчика. Обращаем также внимание на то, что в настоящее время пассажиры, желающие уехать в направлении остановки «Калуга 1» с улицы Никитина, имеют возможность воспользоваться альтернативным маршрутом №45. Расстояние до ближайших остановочных пунктов следования данного маршрута от ул. Никитина составляет порядка 300-400 метров, что соответствует нормам по организации движения транспорта.

Представитель городской управы также считает, что калужане могут пользоваться разными маршрутами с пересадками:

- Пересадочные маршруты - это распространенная во всех регионах, да и за пределами РФ практика. К сожалению, нет возможности и целесообразности заполнять город маршрутами прямого сообщения из и во все точки (районы) города. Но точно вопрос, над которым надо работать, единый проездной билет, возможность бесплатной пересадки (как вариант с ограничением времени таковой) и пр. Для реализации требуется полноценная транспортная реформа, к которой и Калуга придет со временем. Давайте немного потерпим и подождем. Уверен, у нас все со временем получится!