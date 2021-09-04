Еще одна маршрутка будет ездить до Европейского квартала

В Калуге изменилась схема маршрута №83. Теперь одна из конечных остановок будет располагаться не на Калуги-1, а в Европейском квартале. Изменения вступят в силу с 7 сентября. Об этом сообщает управление городского хозяйства.

Маршрутки будут начинать движение в будние дни с 6.25 утра, а завершать – в 20.05. В выходные и праздничные дни транспорт перевезет калужан с 7.45 до 20.05.

Данные изменения призваны повысить транспортную доступность микрорайона Европейский квартал.