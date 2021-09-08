В Калуге Театральную площадь перекроют для шоу орловских рысаков

В пятницу, 10 сентября, в Калуге с 7:00 до 19:00 будет перекрыто движение по проезжей части Театральной площади. Соответствующее постановление подписал городской голова Дмитрий Денисов.

В этот день состоится открытие VIII Всероссийского фестиваля «Старейшие театры России». Он приурочен к 650-летию Калуги.

Перед открытием на Театральной площади состоится Шоу Музея орловского рысака и русской тройки. Начало – в 16:30. Вход на мероприятие свободный.

А на большой сцене драмтеатра в 18:30 спектакль «Женитьба» покажут актеры московского Государственного академического Малого театра. Режиссер-постановщик - народный артист СССР, лауреат Государственных премий России Юрий Соломин. В главных ролях – народные артистки России Людмила Полякова и Ирина Муравьева.

Схема перекрытия Театральной площади 10 сентября.