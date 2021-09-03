В Калужской области количество умерших от коронавируса достигло 600

В Калужской области за последние сутки подтвердили две новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 600, сообщили в пятницу, 3 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 105 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 45 311.

Выздоровели от коронавируса 166 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 41 824 калужанина.

На лечении остаются 2887 человек.

Привиты, по последним опубликованным официальным данным, 280 тысяч калужан.

По всей России выявлены за сутки 18 856 случаев коронавируса. За весь период - 6 975 174. Выписаны за сутки – 18 690, за весь период – 6 236 738. За последние сутки умерли 799 человек, за все время – 185 611.

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