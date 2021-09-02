Главные новости в Калужской области 2 сентября: затопленные улицы и пострадавший на качелях ребенок

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 2 сентября.

Плывем

Короткий ливень, который обрушился на Калугу накануне, вызвал потоп на некоторых улицах. Городская управа прокомментировала ситуацию.

Неудачное 1 сентября

В Мосальске качели сломались, когда на них находился ребенок. Школьник попал в больницу.

Культуру - молодым

В Калужской области семь учреждений культуры уже присоединились к программе «Пушкинская карта». Молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может просто так получить карту с балансом в 3000 рублей, но потратить их можно только на билеты в учреждения культуры.

Дорога в сквер

В Калуге новый пешеходный переход появится на перекрестке улиц Театральной и Кропоткина. Дорога в сквер Ленина станет короче.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.