Главные новости в Калужской области 2 сентября: затопленные улицы и пострадавший на качелях ребенок
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 2 сентября.
Плывем
Короткий ливень, который обрушился на Калугу накануне, вызвал потоп на некоторых улицах. Городская управа прокомментировала ситуацию.
Неудачное 1 сентября
В Мосальске качели сломались, когда на них находился ребенок. Школьник попал в больницу.
Культуру - молодым
В Калужской области семь учреждений культуры уже присоединились к программе «Пушкинская карта». Молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может просто так получить карту с балансом в 3000 рублей, но потратить их можно только на билеты в учреждения культуры.
Дорога в сквер
В Калуге новый пешеходный переход появится на перекрестке улиц Театральной и Кропоткина. Дорога в сквер Ленина станет короче.
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