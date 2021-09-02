В Калужской области ребенок попал в больницу из-за сломавшихся качелей

Чрезвычайное происшествие произошло 1 сентября в Мосальске. Из-за сломавшихся качелей в больницу попал ученик начального класса местной школы.

- Двое детей после школы качались на качелях. Конструкция сломалась. Ученик начальной школы получил травму. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Я поддерживаю связь с его родителями, - рассказала на своей странице в социальных сетях уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга КОРОБОВА.

Сейчас качели демонтированы.

Проверку по данному инциденту проводит прокуратура региона.

- Завтра в Мосальске на месте мы проведем общее совещание, чтобы выяснить все причины данного происшествия, - заявила Коробова. - Основная задача - не допустить повторения подобных случаев.