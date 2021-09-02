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В Калужской области семь учреждений культуры присоединились к программе «Пушкинская карта»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.09.2021 14:23 1 269
В Калужской области семь учреждений культуры присоединились к программе «Пушкинская карта»

В Калужской области семь учреждений культуры уже присоединились к программе «Пушкинская карта». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

- Граждане России в возрасте от 14 до 22 лет смогут получить Пушкинскую карту, на балансе которой будет 3000 рублей, - заявили в правительстве. - Эти деньги можно потратить до конца года только в учреждениях культуры: музеях, театрах, филармониях, галереях и других организациях. Афиша мероприятий, которые можно посетить по Пушкинской карте, уже опубликована на портале «Культура.РФ» и постоянно пополняется.

Чтобы получить Пушкинскую карту, нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Карта будет выпускаться как в виртуальном формате, так и в виде пластикового носителя, заказать который можно будет в отделениях «Почта Банка».

Баланс Пушкинской карты нельзя будет пополнить самостоятельно: средства на нее будет зачислять государство один раз в год.

В 2022 году номинал карты составит 5000 рублей. Остаток средств на следующий год переноситься не будет.

Учреждения культуры Калужской области, куда уже можно попасть по Пушкинской карте:

  • Калужский областной драматический театр,
  • Калужский областной театр юного зрителя,
  • Инновационный культурный центр,
  • Калужская областная филармония»,
  • Калужский Дом музыки,
  • Калужский театр кукол,
  • Калужский объединенный музей-заповедник.

В ближайшее время к проекту должен присоединиться Калужский музей изобразительных искусств.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.09.2021 14:23 1 269
Тэги: культура область
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