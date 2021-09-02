Улицы Калуги затопило во время ливня 1 сентября

В среду, 1 сентября, в комментариях к одному из постов губернатора Калужской области Владислава Шапши калужанка разместила видео, на котором мужчина переходит дорогу на перекрестке улиц Ленина и Чижевского с ногами по щиколотку в воде. По словам женщины, наводнение произошло после десятиминутного дождя. Нашей редакции она рассказала, что после последнего ремонта дороги дождь вызывает потоп постоянно, а на улице Жукова напротив школы № 10 детям в плохую погоду просто нереально перейти дорогу.

- Дождь сегодня был минут 10, и результат на видео, особенно, где мужчина переходит улицу, - поделилась с нами калужанка. - До ремонта слив находился на нормальном уровне, и вода уходила, а после ремонта получился на возвышенности. В горуправу писала на их страницу не раз, но ответ был, что дорога на гарантии, а рабочие из-за пандемии приехать не могут, чтобы исправить!

В этот раз городская администрация пообещала отремонтировать еще и улицу Чижевского в следующем году.

- Ремонт по улице Ленина был два года назад, ремонт по улице Чижевского в плане на 2022 год, - ответил на комментарий женщины представитель горуправы. - При выпадении дождей высокой и продолжительной интенсивности, когда количество осадков превышает норму, могут образовываться временные скопления воды, которые после прекращения дождя уходят в существующую водоотводящую систему. На 2022 год в местах, где возможно, планируем сделать перехватывающие прикромочные лотки.

Дождь в Калуге 1 сентября 2021 года.