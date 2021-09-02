В Калуге обустроят новый пешеходный переход в сквер Ленина

В Калуге в ближайшее время появится еще один пешеходный переход на перекрестке улиц Театральной и Кропоткина. Соответствующее решение принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, сообщили в четверг, 2 сентября, в управлении городского хозяйства.

Сейчас на этом перекрестке зебры нарисованы в трех направлениях из четырех. А чтобы от угла дома №43/8 попасть в сквер Ленина, необходимо трижды переходить дорогу либо нарушать правила.

Это неудобство для пешеходов собираются исправить.