В 22 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области во вторник, 31 августа, подтвердили 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 44 989, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 133 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 41 358 калужан.
Подтверждены четыре новые смерти. Скончались житель Калуги 61 года, житель ОБнинска 53 лет, пациент из Малоярославецкого района 74 лет и житель Боровского района 82 лет. В списке жертв эпидемии теперь 590 калужан.
На лечении остается 3041 человек.
В трех районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в 22 - снизилось, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 769 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 223 (0),
- Боровский район – 163 (-4),
- Малоярославецкий район – 139 (-2),
- Кировский район – 115 (-4),
- Козельский район – 114 (-2),
- Дзержинский район – 111 (-1),
- Жуковский район – 95 (-3),
- Людиновский район – 94 (-2),
- Сухиничский район – 93 (-1),
- Медынский район – 91 (-1),
- Думиничский район – 86 (-2),
- Тарусский район – 82 (-1),
- Юхновский район – 78 (+1),
- Бабынинский район – 75 (+1),
- Ферзиковский район - 73 (-1),
- Хвастовичский район – 72 (-1),
- Перемышльский район – 71 (-1),
- Спас-Деменский район – 69 (-1),
- Жиздринский район – 66 (-1),
- Мещовский район – 65 (-1),
- Мосальский район - 63 (-1),
- Куйбышевский район – 62 (-1),
- Барятинский район – 60 (-1),
- Ульяновский район – 57 (-1),
- Износковский район – 55 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 31 августа 2021 года.
Тем временем
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