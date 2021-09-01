В 22 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области во вторник, 31 августа, подтвердили 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 44 989, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 133 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 41 358 калужан.

Подтверждены четыре новые смерти. Скончались житель Калуги 61 года, житель ОБнинска 53 лет, пациент из Малоярославецкого района 74 лет и житель Боровского района 82 лет. В списке жертв эпидемии теперь 590 калужан.

На лечении остается 3041 человек.

В трех районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в 22 - снизилось, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 769 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 223 (0),

Боровский район – 163 (-4),

Малоярославецкий район – 139 (-2),

Кировский район – 115 (-4),

Козельский район – 114 (-2),

Дзержинский район – 111 (-1),

Жуковский район – 95 (-3),

Людиновский район – 94 (-2),

Сухиничский район – 93 (-1),

Медынский район – 91 (-1),

Думиничский район – 86 (-2),

Тарусский район – 82 (-1),

Юхновский район – 78 (+1),

Бабынинский район – 75 (+1),

Ферзиковский район - 73 (-1),

Хвастовичский район – 72 (-1),

Перемышльский район – 71 (-1),

Спас-Деменский район – 69 (-1),

Жиздринский район – 66 (-1),

Мещовский район – 65 (-1),

Мосальский район - 63 (-1),

Куйбышевский район – 62 (-1),

Барятинский район – 60 (-1),

Ульяновский район – 57 (-1),

Износковский район – 55 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 31 августа 2021 года.

Тем временем

Масочный режим в Калужской области продлен до 31 октября. Подробности.

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