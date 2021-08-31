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В Калужской области масочный режим продлен до 31 октября

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 31.08.2021 12:21 7 830
В Калужской области масочный режим продлен до 31 октября

В Калужской области действие режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса продлено до 31 октября 2021 года. Соответствующее постановление правительства региона №562 30 августа подписал губернатор Владислав ШАПША. Текст документа официально опубликован во вторник, 31 августа.

Согласно новому постановлению, калужане обязаны использовать маски в местах массового пребывания людей в закрытом пространстве. В том числе в транспорте и магазинах.

Продолжает также действовать требование соблюдать дистанцию в полтора метра между посетителями при проведении массовых мероприятий.

Людям старше 65 лет, а также калужанам с хроническими заболеваниями, рекомендуется не посещать места скопления людей.

Губернатор Владислав Шапша подписал новое постановление.

Постановление правительства Калужской области №562 от 30 августа 2021 года.

Постановление правительства Калужской области №562 от 30 августа 2021 года.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 31.08.2021 12:21 7 830
Тэги: общество коронавирус
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