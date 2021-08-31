В Калужской области еще четыре человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 590, сообщили во вторник, 31 августа, в федеральном оперативном штабе.

С начала августа умерли уже 118 калужан. Это рекорд за календарный месяц.

Выявлены 109 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 44 989.

Выздоровели от коронавируса 133 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 41 358 калужан.

На лечении остаются 3049 человек.

Привиты, по последним опубликованным официальным данным, 280 тысяч калужан.

По всей России выявлены за сутки 17 813 случаев коронавируса. За весь период - 6 918 965. Выписаны за сутки – 18 624, за весь период – 6 181 054. За последние сутки умерли 795 человек, за все время – 183 224.

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