Главные новости в Калужской области 31 августа: загадочные качели и масочный режим
Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 31 августа.
Напоминание о детстве
В Калуге на остановке на улице Гагарина кто-то повесил качели и табличку с надписью: «Детство – это не время». Наши читатели сообщают, что подобные арт-объекты появились также на Малинниках и в районе улицы Телевизионной.
Опять маски
В Калужской области масочный режим действовал до 31 августа. Но сегодня губернатор продлил его еще на два месяца – до 31 октября.
Склон придется подождать
Благоустройство склона у музея космонавтики в Калуге затянется еще минимум на месяц. Завершить работы теперь обещают к октябрю. Хотя ранее речь шла про август.
Без лицензии
В Калуге у двух управляющих компаний забрали лицензии. Еще по пяти таким организациям ведется работа.
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