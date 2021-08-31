Главные новости в Калужской области 31 августа: загадочные качели и масочный режим

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 31 августа.

Напоминание о детстве

В Калуге на остановке на улице Гагарина кто-то повесил качели и табличку с надписью: «Детство – это не время». Наши читатели сообщают, что подобные арт-объекты появились также на Малинниках и в районе улицы Телевизионной.

Опять маски

В Калужской области масочный режим действовал до 31 августа. Но сегодня губернатор продлил его еще на два месяца – до 31 октября.

Склон придется подождать

Благоустройство склона у музея космонавтики в Калуге затянется еще минимум на месяц. Завершить работы теперь обещают к октябрю. Хотя ранее речь шла про август.

Без лицензии

В Калуге у двух управляющих компаний забрали лицензии. Еще по пяти таким организациям ведется работа.

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