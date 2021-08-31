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В Калуге две управляющие компании лишат лицензии с 1 сентября

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 31.08.2021 16:56 0 726
В Калуге две управляющие компании лишат лицензии с 1 сентября

С 1 сентября в Калуге прекратится действие лицензии у двух управляющих компаний - ООО «ТД «Асса-Калуга» и ООО «Калуга-Строй». Об этом во вторник сообщили в Госжилинспекции Калужской области.

- Вопрос об аннулировании лицензии у управляющей организации, осуществляющей деятельность на территории Боровского района Калужской области, находится на стадии рассмотрения в Федеральном Арбитражном суде Центрального округа, - заявили в ГЖИ. - Благодаря слаженной работе инспекции с ОМС, а также РСО в настоящее время удалось добиться прекращения с 01.09.2021 действия лицензий таких злостных неплательщиков как ООО «ТД «Асса-Калуга» и ООО «Калуга-Строй».

Кроме того, сейчас решается вопрос об аннулировании лицензий еще у пяти УК в Калуге.

- Наличие подтвержденной задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договорам ресурсоснабжения, может повлечь наложение административных штрафов и, как следствие, возможность аннулирования лицензии в судебном порядке, - пояснили в инспекции.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 31.08.2021 16:56 0 726
Тэги: коммуналка жкх
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