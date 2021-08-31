В Калуге благоустройство склона у музея космонавтики затянется до октября

В Калуге затянулись работы на склоне музея истории космонавтики. Изначально их собирались завершить в августе, но теперь называются новые сроки – до октября. В понедельник, 30 августа, об этом сообщили на планерке в городской управе.

Причинами задержки власти называют погодные условия и дополнительные работы, которые изначально не планировалось выполнять.

Городской голова Дмитрий Денисов надеется, что калужане простят исполнителей за эту задержку.

- По динамике: земляные работы закончены, осталось оформить пешеходные дорожки, уложить георешетки и бордюрные камни, - заявил уже 31 августа городской голова. - Большую трудоемкую работу выполнили строители за это время - переместили около 200 тысяч кубов земляных масс, из которых 30 тысяч отправили на просушку и вернули. Обустроили 900 метров глубинного дренажа для защиты склона от поползновения и проложили более километра кабелей для устройства фонарей. Главной проблемой стал отвод поверхностной воды. Для ее ликвидации пришлось восстанавливать ливневую канализацию от музея космонавтики и делать колодцы под дренажную систему. Объект оказался сложным, но самое главное, что конструкция на склоне музея получится качественной и долговечной, а сам склон станет отличной площадкой для отдыха, городских праздников и мероприятий.

По словам Денисова, склон может стать самым большим в Калужской области амфитеатром. Зрители смогут располагаться на дорожках по склону, а сцена – внизу.