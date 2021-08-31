В Калуге на остановке повесили качели

Во вторник, 31 августа, в Калуге на остановке общественного транспорта на улице Гагарина появился необычный арт-объект.

Кто-то повесил на павильон оранжевые качели и закрепил картонную табличку с надписью: «Детство – это не время».

Пока калужане, ожидающие транспорт в сторону Правого берега, не рискуют присесть на качели, но проходящие мимо маленькие дети один за одним восклицают: «О, качели!».

Качели на улице Гагарина.

UPD. Наши читатели сообщают, что подобные арт-объекты появились также на Малинниках и в районе улицы Телевизионной.