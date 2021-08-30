В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в воскресенье, 29 августа, подтвердили 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 44 766, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 124 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 41 096 калужан.

Подтверждены три новые смерти. Скончались два жителя Калуги 79 и 60 лет, а также 63-летний пациент из Дзержинского района. В списке жертв эпидемии теперь 582 калужанина.

На лечении остаются 3088 человек.

В семи районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 763 (+3 к предыдущему дню),

Обнинск – 225 (-2),

Боровский район – 169 (0),

Малоярославецкий район – 140 (-2),

Кировский район – 121 (+2),

Козельский район – 117 (+1),

Дзержинский район – 111 (-2),

Жуковский район – 97 (-1),

Людиновский район – 96 (-2),

Сухиничский район – 95 (-2),

Медынский район – 93 (+1),

Думиничский район – 87 (0),

Тарусский район – 84 (+1),

Юхновский район – 78 (-1),

Бабынинский район – 76 (-1),

Ферзиковский район - 75 (-1),

Хвастовичский район – 74 (-1),

Перемышльский район – 73 (-1),

Спас-Деменский район – 70 (-1),

Жиздринский район – 68 (-1),

Мещовский район – 66 (-1),

Мосальский район - 65 (-1),

Куйбышевский район – 64 (-1),

Барятинский район – 63 (-1),

Ульяновский район – 60 (+1),

Износковский район – 58 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 августа 2021 года.

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