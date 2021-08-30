В 17 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в воскресенье, 29 августа, подтвердили 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 44 766, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 124 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 41 096 калужан.
Подтверждены три новые смерти. Скончались два жителя Калуги 79 и 60 лет, а также 63-летний пациент из Дзержинского района. В списке жертв эпидемии теперь 582 калужанина.
На лечении остаются 3088 человек.
В семи районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось, в двух - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 763 (+3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 225 (-2),
- Боровский район – 169 (0),
- Малоярославецкий район – 140 (-2),
- Кировский район – 121 (+2),
- Козельский район – 117 (+1),
- Дзержинский район – 111 (-2),
- Жуковский район – 97 (-1),
- Людиновский район – 96 (-2),
- Сухиничский район – 95 (-2),
- Медынский район – 93 (+1),
- Думиничский район – 87 (0),
- Тарусский район – 84 (+1),
- Юхновский район – 78 (-1),
- Бабынинский район – 76 (-1),
- Ферзиковский район - 75 (-1),
- Хвастовичский район – 74 (-1),
- Перемышльский район – 73 (-1),
- Спас-Деменский район – 70 (-1),
- Жиздринский район – 68 (-1),
- Мещовский район – 66 (-1),
- Мосальский район - 65 (-1),
- Куйбышевский район – 64 (-1),
- Барятинский район – 63 (-1),
- Ульяновский район – 60 (+1),
- Износковский район – 58 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 августа 2021 года.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!