Еще четыре жителя Калужской области скончались от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 570, сообщили в четверг, 26 августа, в федеральном оперативном штабе.

С начала августа умерли уже 98 калужан.

Выявлены 119 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 44 423.

Выздоровел от коронавируса 81 житель нашего региона. Всего с болезнью справились 40 799 калужан.

На лечении остаются 3054 человека.

Привиты, по последним опубликованным официальным данным, - 265 тысяч калужан.

По всей России выявлена за сутки 19 630 случаев коронавируса. За весь период - 6 824 540. Выписан за сутки – 19 661, за весь период – 6 092 818. За последние сутки умерли 820 человек, за все время – 179 243.

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