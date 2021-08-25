Главные новости в Калужской области 25 августа: ремонт для сериала и третий мурал

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 25 августа.

Такое кино

В Обнинске Морозовскую дачу, в которой когда-то жили Серов, Поленов и Курчатов, готовят ко съемкам первого российского сериала Netflix. Местные краеведы уже сообщают о варварском ремонте, но администрация наукограда все отрицает.

Третий пошел

Количество муралов на улице Ленина в Калуге растет с каждым днем. Только вчера мы рассказывали о втором произведении на стене дома, а сегодня появился третий.

Спешите вакцинироваться

Жители Калужской области жалуются на забывчивость, рассеянность и одышку после COVID-19. Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения.

Новый успех в Токио

Женская команда Паралимпийского комитета России (ПКР) по голболу обыграла сборную Канады в своем стартовом матче на Паралимпийских играх в Токио со счетом 5:1. У россиянок хет-триком отметилась Ирина Арестова, по голу забили Арина Герасимова и Анастасия Чудина из Калужской области.

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