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В Обнинске краеведы заявили о варварском ремонте Морозовской дачи для съемок сериала Netflix

Дмитрий Ивьев , Фото: Анна Алешникова.
Опубликовано: 25.08.2021 11:03 0 835
В Обнинске краеведы заявили о варварском ремонте Морозовской дачи для съемок сериала Netflix

Вечером во вторник, 24 августа, обнинские краеведы сообщили в социальных сетях, что на Морозовской даче проводятся варварские ремонтные работы.

- Я в полиции. Пишу заявление по факту варварских строительных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дача Морозовой» г Обнинска, - написала в Facebook Анна АЛЕШНИКОВА. - Здесь хотят снимать кино.

Напомним, в этом доме запланированы съемки первого российского сериала компании Netflix «Анна К.». это современная адаптация романа Толстого «Анна Каренина».

В среду ситуацию прокомментировали в администрации Обнинска.

- В социальных сетях жители города высказывают обеспокоенность работами, которые проводятся на Морозовской даче для подготовки к съемкам фильма. Напомним, отдельные сцены первого оригинального проекта компании Netflix в России, сериала «Анна К», будут сняты в Обнинске, на Даче Морозовой, которая является объектом культурного наследия регионального значения. Для проведения съемок с использованием интерьера и экстерьера Морозовской дачи в качестве декораций, необходимо провести ряд работ, - заявили в администрации. - При этом их основной идеей является сохранение и реконструкция объекта культурного наследия.

Фото, которые выложили краеведы.

В администрации отметили, что на сайте Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области размещен акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации планируемых работ.

Среди этих работ, в частности:

  • ремонт кладки, вычинка и домазка поврежденных участков с восстановлением штукатурного слоя и окрашиванием фасадов,
  • реставрация и замена на идентичные входные двери в здание,
  • ремонт и расчистка оконных переплетов по всему периметру первого этажа,
  • реставрация и докомпоновка балясин на балюстрадах прогулочных террас и выходах
  • реставрация штучного паркета из дуба в местах утрат, с последующей шлифовкой и покрытием лаком,
  • восстановление штукатурного слоя внутренних интерьеров с последующей окраской стен и потолков в цвета, соответствующие историческому облику внутренних убранств
  • реставрация и замена на идентичные межкомнатных дверей.

Власти Обнинска уверяют, что предмету охраны объекта культурного наследия ущерб не наносится, подготовительные работы проводятся на законных основаниях. А основные работы на объекте начнутся после согласования проекта с Управлением по охране объектов культурного наследия Калужской области.

До 14 сентября принимаются предложения и замечания по проекту.

Усадьба Турлики (Михайловское) появилась во второй половине XIX века на землях уже существовавшего имения Белкино. Белкино принадлежало фамилии Обнинских с 40-х гг. XIX в. В 1909 году имение было приобретено М.К. Морозовой (1873–1958), урожденной Мамонтовой, вдовой известного мецената Морозова. В начале сентября 1918 года имение было национализировано.

В начале века в Турликах творили художники Серов и Поленов.

С 1946 года дачу занимали сотрудники Физико-энергетического института ФЭИ. В 1954 году в доме неоднократно останавливался крупнейший советский физик академик Курчатов.

Дмитрий Ивьев , Фото: Анна Алешникова.
Опубликовано: 25.08.2021 11:03 0 835
Тэги: общество культура архитектура
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