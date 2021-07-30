Netflix снимет в Калужской области первый российский сериал «Анна К»
Перед началом съемок традиционно разбили тарелку.
Американская компания Netflix начала съемки своего первого оригинального российского сериала «Анна К» по роману Льва Толстого «Анна Каренина». Об этом российское отделение сервиса сообщило в соцсетях. Часть съемок пройдет в Калужской области.
- «Анна К» — это яркая современная интерпретация классического романа Льва Толстого «Анна Каренина», одного из самых известных романов в мире. Действие сериала происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским, наследником алюминиевой империи. Их роман быстро выходит из-под контроля, угрожая хрупкому балансу их семейных уз и социальных отношений. Действие драмы разворачивается между космополитичной Москвой, историческим Санкт-Петербургом и суровой реальностью российской деревни. Сериал затрагивает темы страсти и верности и доказывает неопровержимую истину — что любовь может приводить как к свободе, так и к гибели, несмотря ни на какие богатства, - говорится в описании сериала на сайте Netflix.
Актерский состав сериала «Анна К».
Роль Анны Карениной исполнит Светлана Ходченкова, Алексей Каренин – Федор Бондарчук, Дарья Облонская – Юля Александрова, Степан Облонский – Гоша Куценко, Константин Левин – Юра Борисов. Режиссер – Валерий Федорович, известный работой над «Полицейским с Рублевки» и «Эпидемией».
В Калужской области актеры будут сниматься на Морозовской даче в Обнинске, сообщает 30 июля «НГрегион».
Дата мировой премьеры пока не называется.
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