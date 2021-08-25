Жители Калужской области жалуются на забывчивость, рассеянность и одышку после COVID-19

В среду, 25 августа, РИА Новости сообщило, что пациенты после COVID-19 жалуются на проблемы с памятью, рассеянность, заторможенность, снижение скорости принятия решений. По данным инфекционистов, у кого-то эти симптомы проходят за несколько дней, у кого-то длятся месяцами. Поражение центральной нервной системы после коронавирусной инфекции может встречаться и при легких формах COVID-19, считают врачи. Они также говорят, что перенесенный пожилыми людьми коронавирус может провоцировать или ускорять развитие дегенеративных процессов в нервной системе.

- Последствия перенесенной ковид-инфекции даже в легкой форме могут сохраняться до полутора-двух месяцев, - рассказал 25 августа KP40 заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ. - Чаще всего это нарушение памяти (забывчивость), снижение концентрации внимания - потеря многозадачности, одышка при незначительных физических нагрузках. При перенесенных более тяжелых формах последствия могут быть более серьезными.

Для своевременного выявления возможных осложнений нужна углубленная диспансеризация, считает Илья Соваков. По его мнению, вакцинация может защитить людей от коронавирусной инфекции и ее последствий.

- Именно на раннее выявление возможных осложнений и направлена углубленная диспансеризация, которая проходит в нашем регионе с 1 июля. Пройти ее можно в медицинской организации по месту жительства, – пояснил замминистра. - На сегодняшний день самой эффективной мерой защиты является вакцинация. Не подвергайте риску себя и своих близких!